18.08.2024 02:18 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от Обложка пластинки поразившая меня 50 лет назад и до сих пор не разгаданная мной. Что здесь, кто здесь и зачем. Единственное что я понял что с голубем это Black Magic Woman.

Santana, Abraxas, 1970, Art by Mati Klarwein

