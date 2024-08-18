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18.08.2024 10:40 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Он ушел, но обещал возвращаться на любой экран если будет у вас желание с ним встретиться снова.
Спасибо за все, Ален. RIP
На фото: Ален Делон на Каннском кинофестивале, 19 мая 2019 год.
900x600, 120 Kb / Ален Делон, Канн

Ален Делон, Канн

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