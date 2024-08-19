19.08.2024 23:07 | прочее от garry_stanis | комментарии: 1 ↓ от Несмотря на то, что любил собак и пожелал быть погребен рядом с могилами его 35 собак, он благосклонно относился и к племени кошачьих. Несмотря даже на то, что у них бывают блохи и глисты. Извините за такие подробности , но на моем пути здесь встретилась котоненавистница - очень редкое и странное явление. Еще раз RIP Ален.

Ален Делон, кот

