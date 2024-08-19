ещё! выкл. сиськи
19.08.2024 23:32 | прочее от garry_stanis | комментарии: 5  ↓ 
In the Court of the Crimson King - название одного альбома группы, где начинал гитарист Грег Лейк. Цветная оригинальная обложка в комм. Рекомендую.
Фото Frederic Bousquet
720x1009, 79 Kb / стойка с пластинками, альбом, Кинг Кримсон, ч/б, Frederic Bousquet

стойка с пластинками, альбом, Кинг Кримсон, ч/б, Frederic Bousquet

комментарии
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garry_stanis | 19.08.2024 23:34
https://www.soundandvision.com ... /public/320remaster.promo_.jpg
О самой группе https://www.soundandvision.com ... ing-crimson-court-crimson-king
robokoteg | 19.08.2024 23:46
ага, а "Мона Лиза" - название одной из картин чувака, который дружил с семьёй Борджиа
robokoteg | 19.08.2024 23:55
garry_stanis | 20.08.2024 00:33
robokoteg 23:46 Не. Тот чувак Джоконду написал. Остальное правда , кроме дружил. Пользовался их благосклонностью. Мону Лизу в картине уже другие чуваки увидели.
garry_stanis | 20.08.2024 00:44
robokoteg 23:55 Кстати Greg Lake / lead vocals, bass. Поет ту песенку на сцылке на вашу трубу.
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