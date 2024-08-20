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20.08.2024 01:44 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
Shirley Baker Manchester 1960-s!
Что за девайс рядом с ней? Неужели ее единственная игрушка?
Напомнило детство отца (3-5 лет) у которого была единственная игрушка - молоток.
Собирал по двору кривые гвозди , выпрямлял и забивал их снова.
И так прикипел к нему что по весне подскользнувшись упал в картофельную яму наполнившуюся водой.
Ухватившись за кусок корня, он был похож на сработавший поплавок. Голова то опускалась в воду, по выныривала из нее. Слава богу поблизости оказалась девочка постарше и он позвала старших.
Когда его вытащили из воды он продолжал держать в руке молоток.
Фоток не сохранилось.
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