20.08.2024 01:44 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от Shirley Baker Manchester 1960-s!

Что за девайс рядом с ней? Неужели ее единственная игрушка?

Напомнило детство отца (3-5 лет) у которого была единственная игрушка - молоток.

Собирал по двору кривые гвозди , выпрямлял и забивал их снова.

И так прикипел к нему что по весне подскользнувшись упал в картофельную яму наполнившуюся водой.

Ухватившись за кусок корня, он был похож на сработавший поплавок. Голова то опускалась в воду, по выныривала из нее. Слава богу поблизости оказалась девочка постарше и он позвала старших.

Когда его вытащили из воды он продолжал держать в руке молоток.

Фоток не сохранилось.

Манчестер, девочка, ручая дрель, коловорот, брусчатка, забор, ч/б

