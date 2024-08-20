ещё! выкл. сиськи
20.08.2024 06:04 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Логотип в зоне бикини: самая скандальная реклама Gucci.

В 2003 году на страницах британского Vogue появилась фотография 24-летней модели Кармен Касс, на обнаженном лобке которой красовалась выбритая буква G (символ Gucci). Снимок сделал знаменитый перуанский фотограф Марио Тестино.

Эта публикация тут же вызвала шквал негодования. Критики наперебой принялись возмущаться, объявили рекламу с Касс непристойной, глубоко оскорбительной и потребовали запретить. В среде Vogue она даже получила неофициальное название – «Public Enemy» («враг общества»).
736x1104, 149 Kb / логотип, Gucci, Vogue, реклама, лобок, ковролин, туфли, бритая

логотип, Gucci, Vogue, реклама, лобок, ковролин, туфли, бритая

комментарии
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DimaS | 20.08.2024 08:10
Так вот она где, точка "G"!
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