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25.08.2024 13:20 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
Перриан стоит победоносно, глядя на заснеженную горную сцену, на этом изображении 1920-х годов.
«Мы здесь не вышиваем подушки». С этой знаменитой шуткой Ле Корбюзье отверг 24-летнюю парижскую дизайнершу Шарлотту Перриан , которая пришла в ателье маэстро в 1927 году в поисках работы. Но отношение Ле Корбюзье изменилось несколько месяцев спустя, когда он увидел блестящую инсталляцию Перриан Bar sous le toit (бар под крышей) на Осеннем салоне.
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