25.08.2024 13:20 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от Перриан стоит победоносно, глядя на заснеженную горную сцену, на этом изображении 1920-х годов.

«Мы здесь не вышиваем подушки». С этой знаменитой шуткой Ле Корбюзье отверг 24-летнюю парижскую дизайнершу Шарлотту Перриан , которая пришла в ателье маэстро в 1927 году в поисках работы. Но отношение Ле Корбюзье изменилось несколько месяцев спустя, когда он увидел блестящую инсталляцию Перриан Bar sous le toit (бар под крышей) на Осеннем салоне.

Шарлотта Перриан, горы, снег, топлесс, ч/б

