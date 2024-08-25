ещё! выкл. сиськи
25.08.2024 14:17 | тексты от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Нормальная? Santa Cruz. Plaza de Espana. Reactions to Guanche sculpture.
Строго говоря гуанчи - коренные жители острова Тенерифе, а не Санта Крус.
Все гуанчи пали в борьбе за независимость островов при захвате их испанцами пять веков назад.
Санта-Крус-де-Тенерифе
Photo: (c) David Dutton
564x730, 75 Kb / бабушки, гуанча, стульптура, Санта Круз

бабушки, гуанча, стульптура, Санта Круз

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