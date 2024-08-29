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29.08.2024 08:13 | картинки от Владимир Nixie | комментарии: 3  ↓ 

480x411, 367 Kb / Маяк, волны, печаль

Маяк, волны, печаль

комментарии
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Vintorezz | 29.08.2024 08:17
Было BLOG:)110121
Vintorezz | 29.08.2024 08:18
BLOG:)110130
DimaS | 29.08.2024 08:41
На пустынном месте
Пасмурный маяк.
Так печально волны
Об него-хуяк!

Но маяк упрямо
Светит кораблям,
Чтобы не разбились
Корабли к хуям.

И на нём смотритель
Мудрый,словно слон,
По ночам хуярит
Мутный самогон.

И к нему бывает
Приплывает кит.
Ёбнет самогона
И лежит грустит.

И ,свистя над морем,
Мощный ветродуй
Разбивает шхуны
О китовый хуй.
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