ещё! выкл. сиськи
03.09.2024 23:13 | интересное от kikOS | комментарии: 3  ↓ 
Тяжелый танк ИС-2 из состава 6-й гвардейской танковой армии, подбитый в городе Хруски в Чехословакии, 1945 год.

Танк обездвиженный, но видимо продолжал вести бой. Башня развернута, значит ещё стреляли после того, как гусеницы потеряли
1200x836, 438 Kb / Танк

Танк

комментарии
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sergeev | 03.09.2024 23:46
типа, когда гусеницы не потеряны, то ствол смотрит строго прямо?
разве он не мог перемещаться с повернутой башней?
sergeev | 03.09.2024 23:54
Да, и в 1945 году не было Чехословакии. После 1945 года - была. До 1939 – Чехо-Словацкая Республика. Между 1939 и 1945 – Протекторат Чехии и Моравии.
Лелик | 04.09.2024 00:08
sergeev (23:46), sergeev (23:54), зануда
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