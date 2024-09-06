06.09.2024 07:30 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Зонд BepiColombo (совместный проект Европейского и Японского космических агентств) сделал самые четкие в истории снимки Меркурия, - с высоты всего в 165 км.



На снимках – регион в районе южного полюса Меркурия с ударными кратерами, - особенно хорошо виден кратер Вивальди диаметром 210 км с кольцом гор внутри (кстати, на Меркурии названия кратеров читать – одно удовольствие, сплошь названы в честь великих художников и музыкантов). Предполагается, что такие кольца пиков возникают в результате процесса отскока во время удара огромных метеоритов.



Сейчас BepiColombo успешно завершила четвертый из шести пролетов мимо Меркурия, а в ноябре 2026 года планирует выйти на орбиту вокруг Меркурия, и тогда уже поисследовать планету получше.

Космос, Меркурий

