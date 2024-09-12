ещё! выкл. сиськи
12.09.2024 12:14 | прочее от DimaS | комментарии: 2  ↓ 

1555x1167, 250 Kb / джек николсон, лавочка, бомж, мусорный бак, бутылка, ч/б

джек николсон, лавочка, бомж, мусорный бак, бутылка, ч/б

комментарии
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DimaS | 12.09.2024 12:43
- Сижу я старый на скамейке
и молодежи вслед кричу
эй наркоманы, проститутки,
возьмите, блядь, меня с собой.
блаблы | 12.09.2024 12:47
Чот прям такая ахуенная фотка, сразу понра )
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