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13.09.2024 09:05 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
The Natural Hot Springs in Tuscany Italy
Природные горячие (35-40 С) источники в Тоскане Италия
Terme di Saturnia
Люди купаются бесплатно. Т.е. даром!!!!
1440x1800, 451 Kb / Источник горячей минеральной воды, Тоскана, Италия, ванны, Terme di Saturnia

Источник горячей минеральной воды, Тоскана, Италия, ванны, Terme di Saturnia

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