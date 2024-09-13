ещё! выкл. сиськи
13.09.2024 15:41 | прочее от garry_stanis | комментарии: 2  ↓ 
Назаре. Португалия. Элио Антонио.
https://helioantoniophoto.wixsite.com/helioantonio/ocean
1200x795, 432 Kb / Назаре. Португалия, волны, зрители, серфинг

Назаре. Португалия, волны, зрители, серфинг

комментарии
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kikos | 13.09.2024 19:22
есть рыба-паразит, есть насекомые паразиты а на блоге гари станис паразит... один блогер постит картинку этот паразит вслед обязательно постит подобное штук пять сразу... своя фантазия напрочь отсутствует... паразит одним словом. Димас, Винторез, сочувствую.
garry_stanis | 13.09.2024 21:06
kikos 19:22 Предупреждал - не переходите на личности, не давайте оценок другим . Не нравится - проходи мимо. Весь вечно обиженный хронически - ставь минус и уебывай.
Я определил место съемки, фотографа, показал еще более впечатляющие фотографии, дал ссылку на работы этого фотографа откуда к Vintorezz пришла эта фотка. И конечно первым там оттоптался kikos с очередной хренью "Да уж, накроет так накроет"
Тема дополнена и прекрасно освещена. Спасибо Vintorezz за наводку. У меня расширился кругозор . Надеюсь и у других тоже.
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