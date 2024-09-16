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16.09.2024 02:35 | интересное от kikOS | комментарии: 2  ↓ 
И. Репин и К. Чуковский, Куоккала, 1913 .
1280x878, 156 Kb / Репин, Чуковский, газета

Репин, Чуковский, газета

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kikOS | 16.09.2024 02:37
Художника Илью Репина с писателем Корнеем Чуковским связывала тесная и многолетняя дружба. Знакомство их произошло в Финляндии. Именно там Репин написал известный портрет Чуковского, а писатель работал над "воспоминаниями" о великом друге. В доме Чуковского, в Петрограде, будет царить "репинский культ": храниться письма художника и его фотографии.
kikOS | 16.09.2024 02:44
На снимке изображены двое мужчин, стоящих перед деревянным домом. Мужчина слева — пожилой мужчина с седыми волосами и бородой, одетый в серое пальто. Он держит в руках большую газету и, кажется, внимательно ее читает. Другой мужчина, более молодой, тоже в черном пальто, смотрит на газету с серьезным выражением лица. Дом на заднем плане представляет собой двухэтажное здание с крыльцом и дымоходом. Вокруг дома растут деревья и кусты.
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