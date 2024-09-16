|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
16.09.2024 07:09 | прочее от garry_stanis | комментарии: 2 ↓
Николь Смит-Людвик, профессиональная парашютистка совершила впечатляющий подвиг, поднявшись на антенну самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа, чтобы сняться в рекламе. Стоя на маленькой площадке площадью 1 квадратный метр с потрясающим видом, Николь уверенно позировала, пока самолет Airbus A380 совершал 11 кругов вокруг нее, чтобы получить идеальный снимок. Сцена, хотя и трудно поверить из-за уровня риска, была полностью реальной и показала свою храбрость и профессионализм на одной из самых сложных высот планеты.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 133279 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 143 / 241| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————