16.09.2024 07:09 | прочее от garry_stanis | комментарии: 2 ↓ от Николь Смит-Людвик, профессиональная парашютистка совершила впечатляющий подвиг, поднявшись на антенну самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа, чтобы сняться в рекламе. Стоя на маленькой площадке площадью 1 квадратный метр с потрясающим видом, Николь уверенно позировала, пока самолет Airbus A380 совершал 11 кругов вокруг нее, чтобы получить идеальный снимок. Сцена, хотя и трудно поверить из-за уровня риска, была полностью реальной и показала свою храбрость и профессионализм на одной из самых сложных высот планеты.

Бурдж-Халифа, Николь Смит-Людвик, Airbus A380

