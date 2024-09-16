ещё! выкл. сиськи
16.09.2024 07:09 | прочее от garry_stanis | комментарии: 2  ↓ 
Николь Смит-Людвик, профессиональная парашютистка совершила впечатляющий подвиг, поднявшись на антенну самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа, чтобы сняться в рекламе. Стоя на маленькой площадке площадью 1 квадратный метр с потрясающим видом, Николь уверенно позировала, пока самолет Airbus A380 совершал 11 кругов вокруг нее, чтобы получить идеальный снимок. Сцена, хотя и трудно поверить из-за уровня риска, была полностью реальной и показала свою храбрость и профессионализм на одной из самых сложных высот планеты.
768x960, 175 Kb / Бурдж-Халифа, Николь Смит-Людвик, Airbus A380,

Бурдж-Халифа, Николь Смит-Людвик, Airbus A380

комментарии
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garry_stanis | 16.09.2024 07:18
Для Фомов неверящих в силу людей и верящих только в силу фотошопа.
garry_stanis | 16.09.2024 07:30
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