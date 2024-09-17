ещё! выкл. сиськи
17.09.2024 13:41 | прочее от garry_stanis | комментарии: 1  ↓ 
Серию фотографий Un Regard Oblique, «Взгляд искоса», Дуано снимал два дня — без малейшей постановки, в стиле «скрытой камеры». В широкой витрине одной из художественных галерей в V округе Парижа были выставлены несколько картин, в том числе и та самая, довольно откровенного содержания. Дуано установил свой фотоаппарат напротив окна, спрятав его за антикварным креслом — так, чтобы людям снаружи камеры видно не было. И принялся ждать реакции ни о чем не подозревающих прохожих.
Кто только не подходил к витрине: и пожилые женщины, и смешливые юноши, и строгие жандармы. Знаменитый кадр, который дал название всей серии, был сделан самым последним. Кстати, среди снимков есть и диаметрально противоположный «Взгляду искоса»: на нем девушка смотрит на картину в стиле «ню», а молодой человек, напротив, на ту, что стоит по центру.
Читайте подробнее на: https://fototips.ru/art/vzglya ... arizh-i-parizhane-robera-duano
736x736, 106 Kb / картина, витрина, Париж, Робер Дуано

картина, витрина, Париж, Робер Дуано

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.bsa | 17.09.2024 14:39
Напоминает известное tvshow
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