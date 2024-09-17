ещё! выкл. сиськи
17.09.2024 17:14 | картинки от garry_stanis | комментарии: 6  ↓ 
Это не за превышение скорости, это за медленно двигающуюся задницу
492x677, 113 Kb / инспектор, штраф

инспектор, штраф

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
padluka | 17.09.2024 17:41
Нихуя себе хуйня вместо перевода.

Это не за превышение скорости, это за ..
дословно: перевозку осла
на сленге: быструю езду
garry_stanis | 17.09.2024 18:19
padluka 17:41 Просьба пояснить как "hauling ass" соотносится с перевозкой (скорее всего езду ослов на машине) ослов? Стремный юмор.
padluka | 17.09.2024 18:53
Глагол haul - тащить, буксировать. Есть даже супер-попсовый сервис u-haul в США.
ass - осёл (https://en.wikipedia.org/wiki/Ass)

haul ass - делать что-то быстро, не медленно. https://www.urbandictionary.com/define.php?term=haul%20ass
padluka | 17.09.2024 18:53
Тут суть в игре слов.
Это примерно как переводить "Косил косой косой косой" на английский.
padluka | 17.09.2024 18:55
Даже лучше пример как в анекдоте "Дай мужик за яйца дёрну"
Damsel | 17.09.2024 19:04
padluka (18:53), да нет, наверное ))
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 133238 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 175 / 242| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer