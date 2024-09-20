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20.09.2024 06:25 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Замок Боузов
Боузов (чеш. Bouzov) — один из средневековых моравских замков, расположенный в одноименном поселении в округе Оломоуц Оломоуцкого края Чешской республики. Замок был возведён в конце XIII — начале XIV веков. Нынешний облик замок приобрёл после реконструкции в романском стиле в начале XX века.
Замок был основан на стыке XIII и XIV веков и первоначально получил название Бузов (Buzov). Первым известным владельцем замка был Буз из Бузова, владевший Бузовом в 1317—1339 годах. В середине XIV века замок перешёл во владение братьев Йешека и Бенеша из Вильденберка. В 1382 году Бенеш продал замок и поместье Боузов маркграфу Йосту Моравскому, который в 1396 году передал замок Бочеку II из Подебрад, потомки которого (паны из Кунштата и Подебрад) владели замком следующие 70 лет. После них замок часто менял владельцев.

Во время Тридцатилетней войны замок Боузов служил в качестве имперской крепости и тюрьмы для шведских пленных. В 1649 году замок приобрела Евгения Подстатская из Прусиновице, а её сын в 1696 году продал его Тевтонскому ордену. Замок принадлежал ордену до 1939 года.

В 1939 году замок был конфискован нацистской администрацией и во время войны передан под управление Главного административно-хозяйственного управления СС, которое использовало замок в качестве хранилища конфискованных ценностей.
1074x1323, 492 Kb / Замок, крепость, Замок Боузов, Чехия

Замок, крепость, Замок Боузов, Чехия

комментарии
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kikOS | 20.09.2024 06:55
@Vintorezz, срочно найди более глубокую информацию, этот хрен с горы напишет тексту на два сообщения и обвинит тебя в безграмотности.. но ты должен быть круче его в использовании поисковика!
Vintorezz | 20.09.2024 06:58
kikOS (06:55), ААААААААА......аааааааааааа!
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