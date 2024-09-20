ещё! выкл. сиськи
20.09.2024 10:17 | интересное от garry_stanis | комментарии: 1  ↓ 
Доброе утро
400x525, 22 Kb / чашка кофею, стол, силуэт, ч/б

чашка кофею, стол, силуэт, ч/б

комментарии
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.bsa | 20.09.2024 10:26
Мент тормозит машину :
- "Доброе утро, полицейский Пупкин"...
- С хуяли оно доброе если я тебя встретил!
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