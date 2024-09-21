ещё! выкл. сиськи
21.09.2024 07:27 | интересное от garry_stanis | комментарии: 6  ↓ 
«Tarkus» — второй студийный альбом британской прогрессивной рок-группы Emerson, Lake & Palmer, выпущенный в 1971 Широко считающийся одним из самых влиятельных альбомов в истории прогрессивного рока, это уникальная концептуальная работа, которая имеет своеобразное значение набор из семи треков, которые переплетаются, чтобы рассказать эпическую историю о мифологическом существе по имени Таркус. Музыка на альбоме виртуозная и сложная, демонстрирует музыкальное мастерство Кита Эмерсона на клавишных, Грэга Лейка на бас и вокале и Карла Палмера на барабанах.
Альбом выделяется экспериментом и слиянием жанров, включающим элементы рока, классической музыки и джаза. Такие композиции как «Tarkus» и «"Karn Evil 9» особенно известны своей сложностью и динамическими изменениями.
https://ya.ru/video/preview/13415798663193250479
1200x1200, 135 Kb / ELP, Tarkus, progressive rock

ELP, Tarkus, progressive rock

комментарии
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Vintorezz | 21.09.2024 07:34
Гарри передохни немного, расслабься....)
garry_stanis | 21.09.2024 07:52
Vintorezz 07:34 1. Накопилось. 2. Клин клином вышибается. 3. Это мое расслабление. 4. Хорошо до вечера буду наблюдать за вашим поведением.
garry_stanis | 21.09.2024 08:02
Vintorezz 07:34 Затрахался модерировать мой поток сознания?
Vintorezz | 21.09.2024 09:02
garry_stanis (08:02), нет, я же не модератор)
supershmel | 21.09.2024 09:15
https://coub.com/view/3fivi5
garry_stanis | 21.09.2024 09:53
Vintorezz 09:02 Интересно кто корректирует таги и следит за правильностью выбранной автором рубрики?
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