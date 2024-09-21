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21.09.2024 07:27 | интересное от garry_stanis | комментарии: 6 ↓
«Tarkus» — второй студийный альбом британской прогрессивной рок-группы Emerson, Lake & Palmer, выпущенный в 1971 Широко считающийся одним из самых влиятельных альбомов в истории прогрессивного рока, это уникальная концептуальная работа, которая имеет своеобразное значение набор из семи треков, которые переплетаются, чтобы рассказать эпическую историю о мифологическом существе по имени Таркус. Музыка на альбоме виртуозная и сложная, демонстрирует музыкальное мастерство Кита Эмерсона на клавишных, Грэга Лейка на бас и вокале и Карла Палмера на барабанах.
Альбом выделяется экспериментом и слиянием жанров, включающим элементы рока, классической музыки и джаза. Такие композиции как «Tarkus» и «"Karn Evil 9» особенно известны своей сложностью и динамическими изменениями.
https://ya.ru/video/preview/13415798663193250479
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