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21.09.2024 21:06 | интересное от kikOS | комментарии: 1 ↓
Зиновий Гердт поделился такой историей:
«Ехал я однажды на машине, как вдруг колесо пробило. Остановился, ничего не поделаешь, нужно менять на запаску. А случилось это рядом с психиатрической больницей. Пока я возился с домкратом и откручивал колесо, на заборе психбольницы стали собираться пациенты.
Сидят молча, внимательно наблюдают. Я начинаю нервничать: спешил, это ЧП совсем не вовремя, жара, да ещё и эти психи... Поглядывая на забор, продолжаю замену колеса: аккуратно складываю открученные гайки в перевёрнутый колпак.
Отставил колпак в сторону, снял колесо, пошёл за запаской. И тут мимо проезжает автомобиль, задевает колпак, и гайки разлетаются в разные стороны... В отчаянии хватаюсь за голову, сажусь на землю... Полный провал! И тут с забора раздаётся голос:
Снимите по одной гайке с других колёс, закрепите запаску и медленно доберитесь до станции, там помогут.
А ведь он прав, это выход! Я смотрю на него с удивлением. А он, понимая ситуацию, говорит:
Да, я псих. Но это не значит, что дурак».
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