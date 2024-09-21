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21.09.2024 21:16 | интересное от kikOS | комментарии: 1 ↓
40-летнему школьному учителю диагностировали неоперабельный рак и дали всего год жизни. Оставшись перед лицом такой новости, он начал беспокоиться только об одном: как обеспечить жену и дочерей, которые останутся без средств к существованию.
Преподаватель языка и литературы решил, что лучший способ помочь семье — попробовать написать роман, который бы хорошо продавался.
Дело оказалось новым для него, но он увлекся процессом. Время поджимало. И к концу своего "последнего года" Энтони Бёрджес завершил написание романа "Заводной апельсин".
Роман оказался успешным — его миллионы копий были раскуплены, и даже вышел культовый фильм, в котором снялся молодой Малкольм Макдауэлл. Шпана начала носить котелки и заказывать молоко в барах. Книгу перевели на пятьдесят языков.
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