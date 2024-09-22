ещё! выкл. сиськи
22.09.2024 08:52 | прочее от garry_stanis | комментарии: 7  ↓ 
Предлагаю открыть новую линию фоток про красивое.
1123x749, 365 Kb / разделочная доска, зелень, колбаска

разделочная доска, зелень, колбаска

комментарии
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supershmel | 22.09.2024 09:56
таким путём ожирение на блоге будет
болт | 22.09.2024 09:57
Это про вкусное и вредное
kikOS | 22.09.2024 09:59
болт (09:57), больше про изжогу.
.bsa | 22.09.2024 11:11
существует давно эта новая линия
garry_stanis | 22.09.2024 12:06
Коллеги! Расцениваю Ваши реплики как одобрение новой линии блога. Ударим пищевым онанизмом по сиськодрочерству!
.bsa | 22.09.2024 12:11
garry_stanis (12:06), та ебись-катись, пусть для тебя это будет новая линия)
kikOS | 22.09.2024 12:20
garry_stanis (12:06), то что ты сейчас хочешь съесть, у других уже произошёл процесс дефекации.
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