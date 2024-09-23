23.09.2024 10:34 | интересное от garry_stanis | комментарии: 3 ↓ от ГУАНЧИ - ДЕТИ ВУЛКАНА.

До сих пор никто не знает, откуда 3 тысячи лет назад на Канарских островах появились Гуанчи.

Высокие, голубоглазые и с рыжими волосами. Раскопки не дали никакой информации о мореходстве, у них даже не было примитивного флота. Но при этом они были лучшими пловцами - постоянно переплывали от острова к острова по всему архипелагу. Этот народ был полностью уничтожен испанцами.

Отмечался достаточно высокий рост и отличная физическая форма островитян, о которой ходили легенды. Путешественники рассказывали, что представители этого племени в быстроте могли сравниться с лошадью, в плавании схожи с амфибией, переплывая без каких-либо приспособлений от одного острова к другому. А местные женщины были настолько бесстрашны, что могли справиться с вооруженными солдатами.

Согласно древним легендам, коренной народ Тенерифе произошел из недр вулкана Тейде — самой высокой точки Канарских островов. Исходя из этих фактов, родилось название племени. “Гуанчи” в переводе означают “дети вулкана”. Спустившись с высоты, жители племени обустраивали себе дома в пещерах.

Общались они без слов, только шевеля губами, а на расстоянии при помощи свиста.

Аборигены разводили огромных собак — бардино, которые были предками мастифов.

На одном из Канарских островов были найдены следы письменности, которые, возможно, принадлежат жителям Тенерифе.

Гуанчи использовали мумификацию, очень схожую с древнеегипетскими обычаями.

На Тенерифе есть памятник вождям гуанчи.

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