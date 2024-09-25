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25.09.2024 21:31 | интересное от .bsa | комментарии: 0 ↓
Олимпиада в Лондоне вызывает полет фантазии. Так, благодаря ей на свет появился автобус-спортсмен.
Чешский художник Давид Черный решил порадовать гостей олимпиады в Лондоне необычным изобретением. Для этого Черный взял обычный красный автобус - символ Британской столицы и приделал к нему железные руки. Получившийся гибрид художник научил отжиматься при это многотонная машина издает протяжные стоны и проецирует изображение на окнах.
Отжимания и шатания из стороны в сторону обеспечивает шеститонное оборудование, установленное внутри салона.
Свой необычный шедевр автор назвал вполне логично – «London Booster» («Накачанный Лондон»).
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