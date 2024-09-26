26.09.2024 13:24 | тексты от .bsa | комментарии: 0 ↓ от Д'Акоста плывет на корабле в компании богатых купцов. Начинается сильная буря, и купцы в ужасе начинают молиться:

- Господи! Господи!

- Тише вы! - говорит Д'Акоста - Если Бог вспомнит, что вы здесь, нам всем конец!



Крупный лайнер при швартовке зацепил маленький буксир. Капитан буксира кричит в мегафон:

- Эй, на лайнере! Ду ю спик инглиш?

- Ноу, - отвечают с борта лайнера.

- Парле ву франсе?

- Нон.

- Шпрехен зи дойч?

- Найн.

- А идиш зугт?

- Йо, йо!

- Так какого хрена толкаешься?!