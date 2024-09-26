ещё! выкл. сиськи
26.09.2024 13:24 | тексты от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
Д'Акоста плывет на корабле в компании богатых купцов. Начинается сильная буря, и купцы в ужасе начинают молиться:
- Господи! Господи!
- Тише вы! - говорит Д'Акоста - Если Бог вспомнит, что вы здесь, нам всем конец!

Крупный лайнер при швартовке зацепил маленький буксир. Капитан буксира кричит в мегафон:
- Эй, на лайнере! Ду ю спик инглиш?
- Ноу, - отвечают с борта лайнера.
- Парле ву франсе?
- Нон.
- Шпрехен зи дойч?
- Найн.
- А идиш зугт?
- Йо, йо!
- Так какого хрена толкаешься?!
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