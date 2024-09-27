ещё! выкл. сиськи
27.09.2024 14:06 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
Собрался мужик топиться. Стоит на
мосту с бордюрным камнем на шее. К
нему бежит женщина и кричит:
- Мужчина, стойте! Подождите!
- Ну, чё тебе надо?
Женщина, протягивая пакет:
- Вот, котят возьмите...
Согласился мужик, открывает
пакет, а там — кабачки.
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