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28.09.2024 06:39 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Earth and Moon as seen from Space by Japanese satellite - Himawari-8
1072x1920, 340 Kb / Земля, луна, космос

Земля, луна, космос

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