ещё! выкл. сиськи
29.09.2024 06:03 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Владимир Ильич Ленин в своем рабочем кабинете в Кремле, Москва, октябрь 1922 г
1200x880, 180 Kb / Ленин, кремль, кабинет, галстук, карта

Ленин, кремль, кабинет, галстук, карта

комментарии
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kikOS | 29.09.2024 08:41
Что, Винторез, всё таки умер??
kikos | 29.09.2024 08:48
А как же "жилживбудетжить"?
.bsa | 29.09.2024 10:51
Не будет создателя, пойдёт прахом созданное, всенепременно)
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