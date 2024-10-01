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01.10.2024 07:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Китайская коммерческая ракета "Лицзянь-1 Y4" успешно вывела на орбиту пять спутников
1100x700, 103 Kb / Ракета, старт, пуск, космос, Китай, спутник

Ракета, старт, пуск, космос, Китай, спутник

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