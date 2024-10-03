ещё! выкл. сиськи
03.10.2024 09:34 | тексты от kikos | комментарии: 1  ↓ 
— А правда ли, что все войны на Земле из-за женщин?
— Конечно. Нарожали дураков!
комментарии
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.bsa | 03.10.2024 11:39
Херасе тебя поволокло))
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