ещё! выкл. сиськи
03.10.2024 11:11 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Космонавты Андриян Николаев и Юрий Гагарин на отдыхе в Гурзуфе, 1967 год.
1100x629, 126 Kb / Гагарин, Николаев, Гурзуф, море, скалы, горы, космонавт

Гагарин, Николаев, Гурзуф, море, скалы, горы, космонавт

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