ещё! выкл. сиськи
06.10.2024 12:08 | интересное от garry_stanis | комментарии: 2  ↓ 
Понимаю что количество фотографий этой тети немыслимо бессчетно, но это меня задела чем-то.
photography by Ed Feingersh New York, 1955
1024x714, 92 Kb / NY, метро, ч/б

NY, метро, ч/б

комментарии
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.bsa | 06.10.2024 12:19
Гарри ты ошибся, понимаем твои тяги к прекрасной классике и продвижению в массы, блог для здравомыслящих.
garry_stanis | 06.10.2024 12:32
.bsa 12:19 Напиши определение здравомыслящих и правила от здравомыслящих, опубликуй и мы их пообсуждает. А пока ты на уровне мелкого пользователя услуг блога и научись уважать мнение других участников. Выйди из образа "каждой бочке затычка". Я принципиально не комментирую твой бред в эпистолярном и музыкальных жанрах.
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