|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
06.10.2024 13:04 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
Третий уровень. Цены посещения для взрослого.
35 еуро на лифтах (их два )
58 еуро на лифтах с бокалом шампанского
70 еуро на лифтах с официальным гидом по всем трем этажам
115 еуро на лифтах с бранчем в ресторане Madame Brasserie
14 еуро по лестнице на второй этаж для нищебродов
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