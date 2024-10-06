ещё! выкл. сиськи
06.10.2024 13:04 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Третий уровень. Цены посещения для взрослого.
35 еуро на лифтах (их два )
58 еуро на лифтах с бокалом шампанского
70 еуро на лифтах с официальным гидом по всем трем этажам
115 еуро на лифтах с бранчем в ресторане Madame Brasserie
14 еуро по лестнице на второй этаж для нищебродов
526x934, 133 Kb / Париж, башня, цены посещения, Сена

Париж, башня, цены посещения, Сена

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