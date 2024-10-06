06.10.2024 13:04 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от Третий уровень. Цены посещения для взрослого.

35 еуро на лифтах (их два )

58 еуро на лифтах с бокалом шампанского

70 еуро на лифтах с официальным гидом по всем трем этажам

115 еуро на лифтах с бранчем в ресторане Madame Brasserie

14 еуро по лестнице на второй этаж для нищебродов

Париж, башня, цены посещения, Сена

