ещё! выкл. сиськи
06.10.2024 13:23 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Клошары, ок. 1950. Фотограф Робер Дуано
Они обычно сейчас живут под мостами чтобы дождиком не намочило.
Лет двадцать тому назад они показывали голые попы проезжающим на теплоходиках туристам и что-то орали приветственное.
927x1080, 181 Kb / Париж, бездомные, клошары

Париж, бездомные, клошары

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