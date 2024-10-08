ещё! выкл. сиськи
08.10.2024 11:40 | прочее от .bsa | комментарии: 10  ↓ 

800x866, 172 Kb / германия, ганновер, церковь, пентаграмма, звезда давида

германия, ганновер, церковь, пентаграмма, звезда давида

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
garry_stanis | 08.10.2024 14:11
Я знал что автор безграмотен, но так! Наименования городов, стран, поселений всегда пишутся с заглавной буквы. Имена тоже. Про " церьковь, пентограмма," вообще молчу.
Рыночная церковь Св. Георга и Якоба — главная лютеранская церковь Ганновера. Построенная в XIV веке, вместе с более поздним зданием Старой ратуши Ганновера образует ансамбль Рыночной площади, выполненный в стиле «кирпичная готика».
kikos | 08.10.2024 14:38
garry_stanis (14:11), умён!! А поведай ка нам о чём говорила бабка Прасковья с Марко Богатым перед тем как псы тулуп ему разодрали?
garry_stanis | 08.10.2024 15:05
kikos 14:38 Не моя тема. Я не как автор публикации каждой бочке затычка. Я прохожу мимо музыкальных ссылок - комментировать чужие музыкальные пристрастия неблагодарная тема.
Могу отшутиться : Бабка Прасковья из Подмосковья.
И не умен, а образован не по децки.
kikos | 08.10.2024 15:44
garry_stanis (15:05), образован серьёзно, значительно или основательно ? Согласен, имея образование ума не надо..
garry_stanis | 08.10.2024 16:30
kikos 15:44 Твои глупые подъебки надоели. Да и темнейший советовал не обращать внимание на визг с площадки молодняка. Забавно и не более.
kikOS | 08.10.2024 16:42
garry_stanis (16:30), это глубоко не подъёбки, это констатация фактов.. правильно визги молодняка не слушай, а вот когда тебе старшие указывают - прислушивайся, я тебе плохого не посоветую. А кто у нас темнейший???
supershmel | 08.10.2024 20:00
kikOS (16:42), ебать ты молодняк получается?!
kikos | 08.10.2024 20:08
supershmel (20:00), тссс, не лезь, жужжи себе в хуй.
Лелик | 08.10.2024 21:39
garry_stanis (14:11), если ты про таги, то движку сайта пофиг на заглавные. Тут это правило идет лесом
.bsa | 08.10.2024 23:54
Bravissimo.
Гарри, ты в зародыше, прими это рОдный.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  11
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 133685 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 157 / 244| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer