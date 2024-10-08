ещё! выкл. сиськи
08.10.2024 12:20 | интересное от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
Прародитель ГАЗ Волга, ещё не в серийном производстве.
А в 2006 году лицензия, оснастка и сборочная линия для седана Chrysler Sebring / Dodge Stratus второго поколения были проданы российской фирме ГАЗ примерно за 151 миллион долларов США (124 миллиона евро). После некоторых незначительных модификаций автомобиль был переименован в Volga Siber.
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chrysler, sebring

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