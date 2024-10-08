ещё! выкл. сиськи
08.10.2024 13:25 | сиськи от DimaS | комментарии: 17  ↓ 

764x960, 102 Kb / блондинка, стоит, попка, мотороллер, мопед, ява, jawa, арбуз, авоська, поле

блондинка, стоит, попка, мотороллер, мопед, ява, jawa, арбуз, авоська, поле

комментарии
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garry_stanis | 08.10.2024 13:51
ты пробовал с сеткой на руле ездить? Первая канава твоя - тем более болтающийся арбуз. Движение руля не предсказуемы и силы рук не хватит ему препятствовать. А гидроусилителя тут нет.
kikos | 08.10.2024 14:13
garry_stanis (13:51), а ты пробовал делать детей стоя в гамаке?
DimaS | 08.10.2024 14:48
garry_stanis (13:51), В деревне у бабки постоянно на разъёбанном лисапете "Урал" с такой авоськой в магазин ездил. И с 3хлитровой банкой кваса в такой авоське ездил. Не разбивал. А ей даже педалировать не надо.
болт | 08.10.2024 17:30
Блять! вы не туда смотрите.
MAD | 08.10.2024 18:34
болт (17:30), трусы на ней есть
болт | 08.10.2024 18:35
MAD (18:34), Это сильно осложняет?
nihil777 | 08.10.2024 18:50
болт (17:30), ну вот, правильный комментарий, а то авоськи, арбузы, квасы. и жопа у нее нормальная!
garry_stanis | 08.10.2024 19:50
DimaS 14:48 Урал это масацикл. Ему по бврабану что руль оттягивает. А на картинке не "мотороллер", а мопед. И ее "попка" не есть нормальная жопа для 99% мужиков.
garry_stanis | 08.10.2024 19:53
kikos 14:13 Что за детский лепет " А ты....." А ты делал? Давай делись. Я бы на всякий случай убрал зрителей на безопасное расстояние чтобы падающие чресла не задели их.
garry_stanis | 08.10.2024 19:55
DimaS 14:48 если ты вешал посередине руля соглашусь. Но на картинке авоська висит прямо на левой ручке.
kikos | 08.10.2024 20:06
garry_stanis (19:53), еврейская натура.. вопросом на вопрос.
Лелик | 08.10.2024 21:46
garry_stanis, я ездил и на лисапеде с арбузом именно так, как на пикче в авоське, и на скутере с с сумарями в ногах и так же на руле. Немного неудобно, но не критично. Все и всегда довозил. Непонимаю твоего пись-письмизма
garry_stanis | 08.10.2024 23:32
kikos 20:06 Не буду тебя обзывать - где ты видел в моих репликах вопросительный знак? Правильно в первой реплике обращаясь к автору поста. Так что ты господин "Соврамши" как всегда. И никто не стал оспаривать мотороллер. А то что кто-то ездил с чем-то не руле то должен понимать что при наборе скорости сетка отклоняется назад уводя куль влево. При торможении сетка идет вперед и отклоняет руль вправо. Про поворотах сетка тоже будет уводить руль в сторону поворота под действием инерции массы груза. Опытный и сильный наездник с этим справится, а девушка со слабыми ручонками завалится и не дай Бог под машину. Кто дочитал - тот молодец и стал немного умнее некоторых товарищей которые нам вовсе не товарищи.
Обломов | 08.10.2024 23:51
garry_stanis (13:51), я пробовал. Да, тянет руль в сторону сетки, но не сильнее, чем в сторону коляски, если мот с коляской.
Обломов | 08.10.2024 23:53
garry_stanis (19:50), ну, не "нормальная", а отличная жопа ))
DimaS | 09.10.2024 08:55
garry_stanis (19:50), Урал - это лисапет такой дорожный. Был.
garry_stanis (19:55), Нет, вешал именно у рукоятки руля. Если повесить по центру, то у авоськи был очень большой шанс порваться об колесо/спицы, так как она низко висит в таком случае.
.bsa | 09.10.2024 17:49
Да нормальная у неё жопа!
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