ещё! выкл. сиськи
08.10.2024 23:39 | интересное от garry_stanis | комментарии: 3  ↓ 
Бензоколонка Гордонтона, С.Каролина, 1939
Пожарная безопасность на высочайшем уровне - два загорелых курят в непосредственной близости от колонок.
Или они там ослиную молу разливают?
1434x1009, 583 Kb / заправка, рабочие загорелые, хозяин белый, хозяин без шляпы, рабочие в шляпах, ч/б, бензоколонка

заправка, рабочие загорелые, хозяин белый, хозяин без шляпы, рабочие в шляпах, ч/б, бензоколонка

комментарии
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DimaS | 09.10.2024 09:19
Если цифра 22 - это не цена 22 цента за галлон, а марка бензина, то да, пусть курят, ослиная моча это.
312kbps | 09.10.2024 10:09
реклама хороша, ни чего не изменилось с тех времен, сигареты бухло и кола !
DimaS | 09.10.2024 11:35
312kbps (10:09), и негры так же нихрена не делают.
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