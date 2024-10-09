ещё! выкл. сиськи
09.10.2024 12:25 | интересное от .bsa | комментарии: 3  ↓ 
Please Do Not Touch)) (Professional Multitrack Recorder OTARI MX-80)
678x1024, 216 Kb / рекордер,индикаторы,катушки,плёнка

рекордер, индикаторы, катушки, плёнка

комментарии
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Vintorezz | 09.10.2024 12:27
Сколько стрелочек)))
DimaS | 09.10.2024 13:05
Vintorezz (12:27), 24 дорожки. Подобные стояли у нас в центре управления полётами - каждая дорожка писала разговоры отдельного диспетчера полетов.
.bsa | 09.10.2024 15:04
DimaS (13:05), ценники на аппаратуру otari увидел, чуть не рухнул)
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