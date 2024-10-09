09.10.2024 15:09 | интересное от DimaS | комментарии: 2 ↓ от Ей вчера исполнилось 75 годиков.



Настоящее имя — Сьюзен Александра Уивер. Прочитав в детстве роман «Великий Гетсби», решила называться «Сигурни».



Мать — актриса Элизабет Инглис. Отец, Пэт Уивер, — президент телекомпании Эн-Би-Си.



Окончила Йельскую школу драматического искусства.



Сигурни Уивер дебютировала в фильме Вуди Аллена «Энни Холл» в 1977 году, ее появление на экране продлилось всего лишь 6 секунд.



В 1979 году сыграла лейтенанта Рипли в фантастическом хорроре Ридли Скотта «Чужой», и стала известна благодаря этой роли. Впоследствии снялась еще в трех сиквелах «Чужого»: Джеймса Кэмерона (первая номинация актрисы на «Оскар»), Дэвида Финчера и Жана Пьера Жене.



В 1989 году Сигурни Уивер получила две премии «Золотой глобус» за роли в фильмах «Гориллы в тумане» и «Деловая девушка».



Также Сигурни Уивер снималась в таких фильмах как «Аватар», «Снова ты», «Погоня», «Хижина в лесу», «Средь бела дня» и «Красные огни».



В 2013 году за роль госсекретаря США Элейн Бэрриш в минисериале «Политические животные» была в 7-й раз номинирована на «Золотой глобус» и в 3-й на «Эмми».

Сигурни Уивер, Sigourney Weaver

