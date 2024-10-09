ещё! выкл. сиськи
09.10.2024 15:09 | интересное от DimaS | комментарии: 2  ↓ 
Ей вчера исполнилось 75 годиков.

Настоящее имя — Сьюзен Александра Уивер. Прочитав в детстве роман «Великий Гетсби», решила называться «Сигурни».

Мать — актриса Элизабет Инглис. Отец, Пэт Уивер, — президент телекомпании Эн-Би-Си.

Окончила Йельскую школу драматического искусства.

Сигурни Уивер дебютировала в фильме Вуди Аллена «Энни Холл» в 1977 году, ее появление на экране продлилось всего лишь 6 секунд.

В 1979 году сыграла лейтенанта Рипли в фантастическом хорроре Ридли Скотта «Чужой», и стала известна благодаря этой роли. Впоследствии снялась еще в трех сиквелах «Чужого»: Джеймса Кэмерона (первая номинация актрисы на «Оскар»), Дэвида Финчера и Жана Пьера Жене.

В 1989 году Сигурни Уивер получила две премии «Золотой глобус» за роли в фильмах «Гориллы в тумане» и «Деловая девушка».

Также Сигурни Уивер снималась в таких фильмах как «Аватар», «Снова ты», «Погоня», «Хижина в лесу», «Средь бела дня» и «Красные огни».

В 2013 году за роль госсекретаря США Элейн Бэрриш в минисериале «Политические животные» была в 7-й раз номинирована на «Золотой глобус» и в 3-й на «Эмми».
564x704, 124 Kb / Сигурни Уивер, Sigourney Weaver

Сигурни Уивер, Sigourney Weaver

комментарии
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312kbps | 09.10.2024 15:37
говнокартинка какая то
supershmel | 09.10.2024 19:22
312kbps (15:37), так ии же
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