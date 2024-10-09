ещё! выкл. сиськи
09.10.2024 18:46 | прочее от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
Киндердейк, в переводе "детская дамба", окрестности города Роттердам, ветряные мельницы они же выполняли роль насосов. В 1997 году комплекс ветряных мельниц в Киндердейке был занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
1000x605, 134 Kb / нидерланды,река,утки,мельницы,южная голландия

нидерланды, река, утки, мельницы, южная голландия

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