ещё! выкл. сиськи
15.10.2024 08:25 | прочее от Vintorezz | комментарии: 11  ↓ 

1659x1244, 628 Kb / автомобиль, классика, ретро, Honda, Новосибирск

автомобиль, классика, ретро, Honda, Новосибирск

комментарии
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.bsa | 15.10.2024 10:02
civic старенький?
Vintorezz | 15.10.2024 10:25
.bsa (10:02), да
kikos | 15.10.2024 10:53
Vintorezz (10:25), твой или рядом с домом стоит?
Vintorezz | 15.10.2024 10:55
рядом с домом стоит
kikos | 15.10.2024 11:04
Vintorezz (10:55), пять раз перекрашенный или четыре?
Vintorezz | 15.10.2024 11:15
kikos (11:04), надо подойти поцарапать)))посмотреть сколько слоев
Vintorezz | 15.10.2024 11:15
Смотрится стильно модно молодежно и весело
.bsa | 15.10.2024 11:32
kikos (11:04), слэхка освежён и губы подкращен)
.bsa | 15.10.2024 11:35
у меня лестница на (0) этаж в гараже такого цвета, 1в1)
DimaS | 15.10.2024 12:14
Vintorezz (11:15), столько и хозяев)
Vintorezz | 15.10.2024 12:25
Ласточка!
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