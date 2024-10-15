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15.10.2024 11:37 | интересное от саныч | комментарии: 2 ↓
В начале 20 века в Ростове-на-Дону существовал гражданский патруль — они называли себя «Общество Летучих Мышей» и помогали полиции при нехватке кадров.
Название выбрали не случайно — добровольцы собирались возле дома с масками летучих мышей по адресу Большая Садовая, 23.
Вероятно, Боб Кейн придумал историю Бэтмена, услышав от своих родителей (беженцев из Восточной Европы) рассказ об этом обществе.
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