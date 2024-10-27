ещё! выкл. сиськи
27.10.2024 16:15 | картинки от .bsa | комментарии: 4  ↓ 
@Vintorezz, с днём автомобилиста что ли)
680x414, 41 Kb / флоки,викинги,швед,Густаф Скарсгард

флоки, викинги, швед, Густаф Скарсгард

комментарии
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Vintorezz | 27.10.2024 17:32
это кто?
.bsa | 27.10.2024 17:36
Vintorezz (17:32), volvo, ухмыляется над потугами lada)
kikOS | 27.10.2024 18:34
https://ibb.co/KWjmKJL
Vintorezz | 27.10.2024 19:17
Бородатый анекдот

Непоправимый урон нанес автоконцерн ВАЗ германской автопромышленности.
На межународном показе, увидев новую калину-кабриолет умер от смеха
генеральный директор автоконцерна БМВ.
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