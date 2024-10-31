ещё! выкл. сиськи
31.10.2024 05:31 | интересное от therapy | комментарии: 5  ↓ 
Химики есть? Что за странный элемент, чьё ядро разрывет медведь на гербе Железногрска?
336x374, 27 Kb / герб, медведь, атом, Железногрск, ядро

герб, медведь, атом, Железногрск, ядро

комментарии
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блаблы | 31.10.2024 08:10
Тонко )
.bsa | 31.10.2024 08:22
блаблы (08:10), РКН запретил герб Мурманска
P.S. | 31.10.2024 11:07
Литий? Скандий, Итрий итд? (три электрона всего, или во внешней орбите)
С точки зрения здравого смысла понятно, что уран. С точки зрения химика могут быть варианты))
болт | 31.10.2024 11:49
Это же яйцо, там игла. Вы что сказки не читали?
Real McCoy | 31.10.2024 14:09
По-моему, это не ядро и не яйцо, это - стальной шар, причём один он уже потерял.
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