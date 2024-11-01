ещё! выкл. сиськи
01.11.2024 08:38 | интересное от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Эта карта наглядно показывает, что ни один ураган никогда не пересекал экватор

Ураганы не пересекают экватор из-за силы Кориолиса, которая является результатом вращения Земли. Эта сила необходима для формирования и поддержания вращения урагана. На экваторе сила Кориолиса равна нулю, что препятствует образованию и сохранению воронки, необходимой для урагана.
700x343, 93 Kb / карта, ураганы

карта, ураганы

комментарии
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Vintorezz | 01.11.2024 09:09
Кто такой Кориолис?
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