ещё! выкл. сиськи
14.11.2024 18:02 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Гендерная разница в готовке:
Мужик проводит на кухне 1,5 часа. Семья из четырёх человек сыта три дня.
Женщина проводит на кухне пол дня. Ужин на двоих.
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