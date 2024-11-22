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22.11.2024 17:59 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Карла Бруни, 1995 г.
Итало-французская топ-модель, композитор, поэт-песенник и певица, а также экс первая леди Франции. Третья жена 23-го президента Франции Николя Саркози с 2 февраля 2008 года.
720x1080, 95 Kb / Карла Бруни, сумка, пиджак, босоножки, зеркало, отражение

Карла Бруни, сумка, пиджак, босоножки, зеркало, отражение

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